Montecitorio | question time con i ministri Urso | Nordio e Zangrillo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 17 aprile, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, risponderà a una interrogazione sulle iniziative in materia di compensazione dei crediti di imposta per gli invesnti “Transizione 4.0” (Marattin – IV-C-RE). Il ministro della Giustizia, Carlo, risponderà a una interrogazione sulle iniziative, anche di carattere ispettivo, in relazione ai tempi di adozione di un decreto di confisca relativo a reati ambientali compiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi (Auriemma – M5S). Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo, risponderà a una interrogazione sulle iniziative in materia di ...