Il Mondiale per Club 2025 inizia a comporsi. Oltre l’Inter , già ampiamente qualificata, oggi si è allenata un’altra squadra: l’Atletico Madrid di Simeone . TABELLONE ? Il quadro del Mondiale per Club ... (inter-news)

Il quadro delle qualificate al Mondiale per Club 2025 è quasi completo. Il penultimo pass europeo per la competizione è stato assegnato ieri, al termine delle prime due sfide di ritorno dei quarti ... (calcioweb.eu)

Mondiale per club, sfida tra Arsenal e Salisburgo per l'ultimo slot europeo: tutte le squadre già qualificate - Il 2025 sarà un anno cruciale per le nuove competizioni UEFA e FIFA. Se da un lato assisteremo alla Champions League nel suo nuovo format a 32 squadre (che inizierà.calciomercato

Honda: l’obiettivo è il Mondiale con Aston Martin - Honda ha dichiarato di voler dare l'assalto al Mondiale del 2026 con Aston Martin, quando ne diventerà il fornitore di motori ...f1world

6 Ore di Imola, la prima del WEC al Santerno - Il circuito del Santerno si prepara ad accogliere i protagonisti del Mondiale Endurance con una grande festa dentro e fuori la pista. Ecco tutto ciò che c'è da sapere in vista del weekend ...quattroruote