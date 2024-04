Mondial des Vins Extrêmes | la 32^ edizione presentata a Vinitaly

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si è tenuta lunedì 15 aprile, allo stand della Regione Valle d’Aosta a, la presentazione del 32^des, l’unico concorso enologico al mondo specificatamente dedicato ai vini frutto di viticoltura estrema. L’2024 si terrà a Sarre (Aosta) domenica 29 e lunedì 30 settembre. Nelle stesse date è inoltre in programma il quarto Extreme Spirits International Contest, competizione rivolta ai distillati di vinacce, fecce e vino provenienti da zone eroiche. ?des– Foto Studio Cru Per l’occasione il neo Presidente del CERVIM – Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana Nicola Abbrescia è stato affiancatoda Marco Carrel, Assessore ...