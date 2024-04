Mondi poetici e fiabeschi in biblioteca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) EMPOLI Incontri, letture e laboratori a Palazzo. Il conto alla rovescia è iniziato. "Aspettando Leggenda", i bambini e le bambine del territorio ma anche i più grandicelli avranno tante occasioni per stare insieme ed imparare qualcosa di nuovo. Domani inc’è il Circolo di lettura + 14. "Leggere Oltre: un’avventura letteraria (e leggendaria) per ragazze e ragazzi" pensato per i lettori dai 14 ai 17 anni, un appuntamento per immergersi in storie emozionanti e avventurose, dedicato alla scoperta dei libri degli autori e delle autrici di Leggenda Festival. Venerdì alle 17 invece, spazio a "Scoprire il mondo, Botanicamente". La primavera è arrivata e la voglia di stare in mezzo alla natura si risveglia: ecco un incontro per imparare a riconoscere alberi e arbusti in maniera interattiva e divertente. Un’occasione per prepararsi all’incontro con Stefano ...