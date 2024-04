Modena | vuole dieci giorni di malattia ma il medico gliene prescrive solo due | lo aggredisce e picchia con violenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un aggressione violenta contro ildi famiglia. Aveva chiestodi, ma il dottoreha prescrittidue. Per questa “ragione” un paziente hato violentemente undi base della Bassa modenese che a causa dell’aggressione ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso di Mirandola dove è stato medicato e dimesso. La vicenda è riportata dalla Gazzetta di. Dopo aver preso in carico il dottore, che aveva riportato diverse ferite per l’aggressione nel suo studio, i medici del pronto soccorso hanno fatto denuncia, come previsto in questi casi, ai carabinieri. Nel 2023, riporta il quotidiano ricordando i numeri denunciati dalle aziende sanitarie modenesi a marzo, sono stati registrati su ...