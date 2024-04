Modena-Padova oggi in tv | canale | orario e diretta streaming girone Playoff 5° posto Superlega 2023 2024 volley

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta ed ultima giornata deldei5°delladimaschile. La formazione di Francesco Petrella, fanalino di coda della classifica, scende sul campo di casa per chiudere con il sorriso la stagione e provare ad agguantare le semifinali della corsa verso la prossima Challenge Cup. Dall’altra parte della rete ci sono i veneti di Jacopo Cuttini, quarti in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sui canarini e anch’essi a caccia di punti importanti per continuare a sognare. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 17 aprile al PalaSport G. Panini di ...

Valsa, battere Padova e poi sperare - Modena resta in gioco per il quinto posto solo se Verona batte Cisterna. Passerella per Bruno che a fine gara saluterà i tifosi ...ilrestodelcarlino

Fela - Il mio Dio Vivente a Modena - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Modena (Modena). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...mymovies

A Modena il quinto appuntamento dei play off 5° posto - Quinto appuntamento nella corsa dei play off per il quinto posto per Pallavolo Padova che, domani sera (mercoledì), alle ore 20.30, sarà impegnata al PalaSport G. Panini di Modena per la sfida con la ...padovanews