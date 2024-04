Mo | Netanyahu | ' Israele si riserva diritto autodifesa dopo attacco Iran'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tel Aviv, 17 apr. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjaminha incontrato i ministri degli Esteri tedesco Annalena Baerbock e britannico David Cameron in visita a Gerusalemme e ha ribadito chesiilall'in seguito all'missilistico e di droniiani. "Voglio che sia chiaro, prenderemo le nostre decisioni e lo Stato difarà tutto il necessario per difendersi", ha affermato.ha ringraziato i ministri per il loro sostegno "senza precedenti" nella difesa dall'di Teheran, si legge in una nota su X del suo ufficio. Li ha inoltre informati sulla portata degli aiuti umanitari che entrano a Gaza, si legge nella dichiarazione, e ha ...