Mo: Cameron in Israele, vedrà Netanyahu - Londra, 17 apr. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, è atterrato in Israele. A riferirne è la Bbc, precisando che nel corso della sua visita nel paese il capo della ...lanuovasardegna

Zelensky insiste: scudo anti-aereo e F16, come Israele - Cameron ieri ha dichiarato alla radio Lbc che al momento è ... il voto sui finanziamenti straordinari proposti dalla Casa Bianca per sostenere l’Ucraina, Israele e Taiwan. Ogni volta che il voto è ...ilmanifesto

Ucraina-Russia, news. Zelensky polemico: Israele ha alleati in cielo non su carta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina-Russia, news. Zelensky polemico: Israele ha alleati in cielo non su carta ...tg24.sky