Mo | 6 persone ferite da razzo su centro comunitario nel nord di Israele

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tel Aviv, 17 apr. (Adnkronos) - Almeno seisono rimastein un attacco missilistico che ha colpito undi Arab al-Aramshe, al confine settentrionale israeliano con il Libano. Secondo i primi rapporti forniti dai medici, uno dei feriti è in condizioni gravi e gli altri cinque sono in condizioni moderate e buone.

Migliarino (Pisa), 9 aprile 2024 – cinque persone sono rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto sull'autostrada E80 in direzione di Genova in prossimità dell'uscita di Migliarino. I cinque ... (lanazione)

Varese – atterra ggio “movimentato” oggi intorno alle 14 per un aliante a causa del forte vento . A bordo due uomini, 52 e 62 anni, che sono stati leggermente feriti per l’urto al rientro all’Aero ... (ilgiorno)

Jankto racconta il suo coming out dopo un anno: ‘Grazie a Ranieri e alla Sardegna. Gli altri omosessuali nel calcio non abbiano paura’ - “Sono gay e non voglio più nascondermi”. Con queste parole Jakub Jankto, centrocampista del Cagliari, aveva fatto coming out dichiarando la propria omosessualità poco più di un anno fa. Un annuncio da ...ilfattoquotidiano

La Sapienza, scontri tra polizia e studenti al corteo pro-Palestina - una ragazza avrebbe aggredito un dirigente della polizia durante il tentativo di irruzione nel commissariato. Secondo i giovani della Fgc, alcune persone sarebbero rimaste ferite. Il premier Meloni: ...tgcom24.mediaset

Mandello, stanno meglio i tecnici del Cnsas feriti: stavano soccorrendo tre escursionisti - Mandello del Lario (Lecco) - Stanno meglio i tre volontari del Soccorso alpino che nella notte sono rimasti feriti in un incidente in quad per correre a soccorrere altri tre giovani escursionisti. Son ...ilgiorno