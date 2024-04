Mistero all’Isola dei Famosi | Francesco Benigno escluso | accuse contro Mediaset e Banijay

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Isola deisi trova al centro di unaversia dopo l’esclusione del concorrente. Secondo quanto riportato in una nota di, l’attore palermitano è stato allontanato dal reality show a causa di “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Di conseguenza, il televoto di questa settimana è stato annullato e verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non saranno considerati validi e gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Tuttavia,nega categoricamente di aver violato il regolamento del programma e lancia, rispettivamente ...