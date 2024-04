Missione salvezza in porto. Il Cus Salvi resta in serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Grazie al successo per 4-0 contro il Tc Massalombarda ottenuto sui campi di via Gramicia, il Cus Ferrara tennis centra l’auspicatanel campionato nazionale diC femminile. Mantenere la categoria era l’obiettivo fissato ad inizio anno dal tecnico Ferdinando De Luca, che ha deciso di puntare esclusivamente su atlete nate e cresciute sportivamente parlando all’interno del vivaio cussino, senza cercare rinforzi altrove e la scelta si è dimostrata vincente. La formazione apicale del progettoper quel che riguarda il tennis in rosa ha visto impegnate le le giovani Under 17 classe 2007 Elena Ravani e Martina Ronconi, con la classe 1999 Martina Scagliarini. Tornando al match decisivo, il primo singolare ha visto la vittoria di Martina Ronconi per 60/62 sulla giovanissima promessa Ilinka Cilibic. Martina ha giocato una ...