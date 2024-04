Missili Hezbollah in Galilea | 14 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 18.54 Attacco disul Nord di Israele, in. Isono 14 e sono tutti soldati, riferiscono le Forze di difesa israeliane. Sei sonogravemente, gli altri in modo lieve. Sono stati tutti trasportati in ospedale.ha annunciato di aver effettuato un attacco cone droni. Successivamente, media libanesi hanno riferito di un attacco aereo israeliano a Iaat, nel Nord-Est del Libano. La zona, identificata in passato come roccaforte di, è a circa 100 km dal confine israeliano.