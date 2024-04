Milo Infante su Caterina Balivo | “Con Serena Bortone mai stata sovrapposizione Il suo programma inizia 10 minuti prima del mio trattava lo stesso caso di cronaca””

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Problemi di vicinato tra. La conduttrice impegnata nel primo pomeriggio su Rai1 con “La Volta Buona“, il giornalista in onda sulla seconda rete con “Ore 14“. Un contenitore con clima da salotto da una parte, undidall’altra. Almeno in teoria, perché la trasmissione condotta da, alle prese con ascolti molto tiepidi e in calo rispetto alla precedente stagione, ha deciso di puntare con forza sullanera. L’agenzia LaPresse ha fatto sapere che ieri “ha deciso di cancellare all’ultimo minuto mentre era già tutto pronto in studio, il servizio sulla strage di Erba e sulla revisione del processo a Olindo e Rosa per evitare la ...