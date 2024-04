Milano sempre più città di single. “Continua a crescere (anche se lentamente)”. Ma è allarme denatalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024)– "Siamo in crescita,ma siamo increscita". A dirlo è il sindaco di, Giuseppe Sala, nella diretta Instagram 'Cose in Comune' dedicata ai numeri dell'anagrafe. I residenti nel capoluogo lombardo hanno infatti raggiunto quota 1.417.600, nonostante i decessi siano stati lo scorso anno il 60% più delle nascite: 15.029 morti contro 9.403 nuovi nati, in "riduzione del 10%", ha riferito Sala, che non ha esitato a definire la"il problema principale del nostro Paese e del nostro continente". Il capoluogo lombardo si configurapiù come unadi: il 56,7% dei circa 783.000 nuclei familiari è composto infatti da una sola persona. Il 20,5% è formato da due componenti, l'11,5% da tre, l'8,2% da ...