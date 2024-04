Milano | odio razziale e istigazione alla Shoah | arrestato 29enne

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – Un cittadino italiano di origini egiziane di 29 anni è statoper propaganda ea delinquere finalizzate all’e religioso, aggravate dall’apologia della. Ad eseguire l'arresto, la Polizia di Stato coordinata dProcura della Repubblica presso il Tribunale di. Quattro le perquisizioni effettuate dPolizia nei confronti di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale ...

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - La Polizia di Stato, coordinata d alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha arrestato un cittadino italiano di origini egiziane di 29 anni per ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Un cittadino italiano di origini egiziane di 29 anni è stato arrestato per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’ odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Un cittadino italiano di origini egiziane di 29 anni è stato arrestato per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’ odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia ... (corrieretoscano)

odio razziale: arrestato italiano di origini egiziane per apologia della Shoah - Si tratta di un giovane di 29 anni. Perquisizioni per altre 4 persone che hanno sostenuto e incitato le sue idee sul web ...rainews

Inneggia alla Shoah sui social, arrestato un 29enne per istigazione all’odio razziale: controlli sui follower - La Questura di Milano ha arrestato un uomo che sui propri social inneggiava a una nuova Shoah contro gli ebrei ...fanpage

Milano, un uomo arrestato per apologia della Shoah - A Milano la polizia ha arrestato un italiano di origini egiziane di 29 anni per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all'odio razziale e religioso, aggravate dall'apologia della Shoah. Qu ...tgcom24.mediaset