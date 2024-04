Milano | odio razziale e istigazione alla Shoah | arrestato 29enne

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - La Polizia di Stato, coordinata d alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha arrestato un cittadino italiano di origini egiziane di 29 anni per ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Un cittadino italiano di origini egiziane di 29 anni è stato arrestato per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’ odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della ... (periodicodaily)

Milano: inneggia allo sterminio degli ebrei sui social, arrestato - Perquisizioni della polizia anche nelle abitazioni di altre quattro persone, accusate di aver sostenuto e condiviso sul web le posizioni dell’indagato ...ilgiorno