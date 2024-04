Milano | 29enne arrestato per apologia della Shoah

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Non sono tempi per le mezze misure. E quel che ha provocato il massacro dello scorso 7 ottobre dei terroristi di Hamas in Israele non permette tentennamenti. D’altronde, la legge è chiara: l’è un reato. Per questo asono scattate le manette per un italiano di origini egiziane. Il 29 enne è statodalla polizia per per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate, appunto, dall’. L’indagine ha permesso di scoprire che l’aveva già dei proseliti: sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni di chi sul web sosteneva e incitava le idee diffuse dal