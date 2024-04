Milan | verso la Roma | Pobega in gruppo | non c’è Kjaer Pioli a colloquio con Ibrahimovic|Primapagina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 2024-04-17 12:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Vigilia di UEFA Europa League per il, giovedì 18 aprile alle 21 i rossoneri di Stefanovanno all’Olimpico per affrontare lanel ritorno dei quarti di finale. Missione rimonta, perché il Diavolo deve ribaltare la sconfitta interna a San Siro, 1-0 firmato dalla zuccata di Gianluca Mancini, per poter conquistare le semifinali dove ci sarà la vincente tra il Bayer Leverkusen fresco campione di Germania e il West Ham. IBRA-– La squadra si è trovata aello per la consueta seduta di rifinitura prima delle conferenze stampa di rito, un allenamento sotto gli occhi della dirigenza, rappresentata dal direttore sportivo Geoffrey Mocada, e in particolare di ...

