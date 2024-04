Milan | una notte che vale il futuro Pioli si aggrappa a Leao e Giroud

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Servono due gol di scarto, domani. O uno solo, per andare ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Servono i gol di. Per la consacrazione a leader del portoghese, orizzonte sempre un passo più in là causa discontinuità. Mentre il francese, dopo la firma indelebile sullo scudetto di due anni fa, vuole lasciare un altro segno tangibile, questa volta in Europa, prima di volare con ogni probabilità in direzione Los Angeles. Proiezioni e momenti quasi opposti, il presente dice una cosa sola: incidere e decidere all’Olimpico, dopo lo 0-1 dell’andata., giovedì scorso, è stato braccato e annullato dalla gabbia costruita da De Rossi: El Shaarawy a rinculare, Cristante a vigilare, Celik a chiudere. Morale: zero dribbling, zero tiri in porta. Sostituzione, fischi, testa bassa e passo non proprio spedito, nervosismo ...