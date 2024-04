Milan | Pioli dirige l’allenamento prima della Roma | due assenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Anche questa mattina ilè sceso in campo in allenamento per preparare la sfida di ritorno di Europa League contro la, in programma domani,del tanto atteso derby contro l’Inter in scena lunedì 22 aprile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dueper Stefano– Mentre l’Inter oggi tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida contro ilgià decisiva per lo scudetto, la squadra allenata da Stefanooggi si è riunita in allenamento alla vigilia di una sfida importante dal punto di vista delle energie fisiche e mentali. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la. Squadra praticamente al completo aello, ...