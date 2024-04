Milan | Pioli | 'Conta vincere e passare il turno Leao? Mai vinto per merito suo | mai perso per demerito suo'

Missione rimonta. Il Milan ha solo la vittoria come risultato possibile per entrare tra le prime 4 dell`Europa League di quest`anno. Dopo la... (calciomercato)

Criscitiello smonta Conte-Napoli: “ADL non si fa vivo da gennaio e 8mln non glieli dà!” - A De Laurentiis conviene Italiano che guadagna 2 milioni. Conte in testa ha il Milan. Conte e il Napoli si sono sentiti a gennaio, da allora De Laurentiis non si è più fatto sentire perché è ...tuttonapoli

EUROPA LEAGUE - Milan, Pioli: "Roma La gara di andata non conta, abbiamo fiducia" - Prima della conferenza stampa, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Milan TV alla vigilia della gara con la Roma di Europa League. Queste le sue parole: “Abbiamo massima fiducia e crediam ...napolimagazine

Carica Leao: "Ho ritrovato fiducia, vorrei giocare subito... La rimonta è possibile" - La stella del Milan sulla sfida con la Roma: "Dobbiamo cominciare forte, provare a fare gol i primi minuti e poi giocare come una finale" ...gazzetta