Milan | Leao | ‘Voglio essere leader in campo | Dybala mi ha dato dei consigli Su Pioli…’|Primapagina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 2024-04-17 20:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Rafaelnon ha paura e lancia la sfida alla Roma. Ecco quanto dichiarato dall’attaccante portoghese delin conferenza stampa allo Stadio Olimpico alla vigilia della gara di ritorno ai quarti di finale in Europa League. LA VIGILIA – “Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all’andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia, perché abbiamo dimostrato energia, non ci siamo arresi. Dopo il Sassuolo siamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l’importanza di questa partita. Ora abbiamo due partite che sono molto importanti per questa stagione”. IL KO ALL’ANDATA – “Sono rimasto deluso, perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Poi ci sono partite che ci sei e non ci sei, così si cresce. Sono stati dei ...