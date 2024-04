Milan | Leao | “A Sassuolo volevo dare una risposta | sono fatto così | imparo dai miei errori”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’attaccante delRafaelha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: “Tutti noi, anche io, non abbiamobene all’andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia, perché abbiamo dimostrato energia, non ci siamo arresi. Dopo ilsiamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l’importanza di questa partita. Ora abbiamo due gare chemolto importanti per questa stagione. Dopo l’andatarimasto deluso, perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Poi cipartite che ci sei e non ci sei,si cresce. Io un leader? Non voglio esserlo qui a parole, ma sul campo“. Il portoghese ha poi aggiunto: “Io ragiono ...

