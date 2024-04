Milan-Inter | tanti stimoli in più Rientrano due big – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In vista del derby dio train programma lunedì, Simone Inzaghi – come spiegato dal Corriere dello Sport – potrà contare su un gruppo allargato. PRESENTI – Archiviato il pareggio contro il Cagliari, in vista del derby contro il, Simone Inzaghi tornerà ad avere due pezzi da novanta come Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. I due nella gara contro il Cagliari hanno scontato le rispettive giornate di squalifica. Nella partita trainvece, non ci sarà nessuna squalifica nei nerazzurri. Ad essere disponibile anche Henrikh Mkhitaryan che da diffidato è uscito indenne dal match contro i sardi. Per questo finale di stagione, Simone Inzaghi potrà contare sull’o gruppo a disposizione, con l’infermeria vuota di Appiano Gentile. In ...