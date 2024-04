Milan-Inter non è solo calcio | la sfida a luci rosse la vincono i nerazzurri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si avvicina il derby dio di lunedì 22 aprile e la città, sponda nerazzurra, programma un vero e proprio evento. L’, infatti, potrebbe festeggiare la vittoria del 20° scudetto della sua storia nellacontro ildi Stefano Pioli.o freme. La partita, ma anche altri aspetti extra-campo: secondo una ricerca sono i neroazzurri a vincere il match risultando nettamente superiori ai cugini rossoneri nella ricerca di escort online. Il centro dati di bakekaincontri, il sito di annunci per adulti, racconta come i neroazzurri siano in vantaggio sui rossoneri nella ricerca di escort e come, in generale, oscilli il traffico sul web prima, dopo e durante le partite di. I dati rilevati su Bakekaincontri rilevano come ci sia un vero e proprio boom di accessi durante i ...