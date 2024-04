Milan-Inter | Colombo l’arbitro per la 33ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di mercoledì 17 aprile 2024)si giocherà lunedì alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la trentatreesimadiA 2023-2024: ci saràdella sezione di Como. ARBITRO(lunedì 22 aprile ore 20.45) Arbitro: AndreaAssistenti arbitrali: Filippo Meli – Stefano AlassioQuarto ufficiale: Davide MassaArbitro VAR: Valerio MariniAssistente VAR: Maurizio Mariani Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della trentatreesimadiA 2023-2024. GENOA-LAZIO venerdì 19 aprile ore ...

L`Inter di Simone Inzaghi ricorda quella di Helenio Herrera, parola di Massimo Moratti . L`ex patron nerazzurro non sarà a San Siro in occasione... (calciomercato)

Le squadre di Milano davanti a tutti per punti fatti e posizione in classifica. Madrid e Manchester inseguono - Vero che altrove corrono anche nelle Coppe, ma nei grandi campionati europei non c’è nessuna città che vola alto come Milano e vanta entrambe le squadre al comando della classifica. La condizione idea ...gazzetta

Inter, Moratti punge il Milan: “Lo…" - Al CorSera: «C’è una notevole superiorità rispetto alle altre squadre, così come è successo la stagione passata con il Napoli» Il Corriere della Sera Intervista Massimo Moratti, ex presidente dell’Int ...informazione

Verso Milan-Inter: Pioli recupera Maignan, assente Kjaer - Verso Milan-Inter, Maignan recupera mentre Kjaer resta in forte dubbio. Il portiere presente anche nel match di Europa League Buone notizie per Stefano Pioli in vista del big match contro i cugini. Il ...sportpaper