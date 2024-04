Milan-Inter | ballottaggio sulla fascia destra per Inzaghi | Darmian favorito su Dumfries

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'arriverà al derby dio di lunedì 22 aprile con la rosa al completo, a meno di notizie negative nei giorni da qui alla stracittadina. Simonerecupererà infatti i due squalificati che hanno marcato visita contro il Cagliari, Pavard e Lautaro Martinez, destinati entrambi a giocare da titolari. Tutti gli altri giocatori sono a disposizione, non ci sono acciacchi di sorta e l'allenatore ha ampia possibilità di scelta. Considerata la delicatezza della sfida, non dovrebbero esserci grandi scossoni. Le uniche due novità di formazione, guardando al pareggio contro i sardi, dovrebbero essere rappresentate proprio dai due titolari fermati dal giudice sportivo lo scorso fine settimana. Ci sarà un, quello che ha caratterizzato gran parte della stagione....

