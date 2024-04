Milan , fattore Rafael Leao : il numero uno rossonero Gerry Cardinale punta ad arrivare a 100 milioni di euro in 5 anni con il merchandising… Milan , il fattore Rafael Leao trascina Gerry ... (dailymilan)

Milan, 90 milioni di ricavi in cinque anni dal merchandising: paga la scommessa sul lifestyle - Il Milan punta sempre più decisamente sul lifestyle come cifra dello sviluppo della branch che include le aree licensing, retail, merchandising ed ecommerce. Come.calciomercato

Milan, guai in vista. Il club blinda l’attaccante: “Siamo infastiditi, vogliamo trattenerlo” - Il grande obiettivo di mercato del Milan rischia di sfumare. L'AD del club ha fatto un annuncio dove si è mostrato parecchio infastidito.milanlive

Fra sogni e realtà. Inter, i conti ora tornano. Cinquanta milioni di motivi per festeggiare lo scudetto - Gli incassi da Lega e Uefa, le iniziative di marketing, le maglie da collezione l’incremento del brand, i cartellini dei giocatori: aumentano i guadagni. Perciò l’imminente tricolore non ha solo un im ...ilgiorno