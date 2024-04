Migranti | Richard Gere continua a demonizzare “la cattolica Italia” Ridicola ossessione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ancora una filippica., ie l’. L’attore, sempre più lontano dai riflettori di Hollywood, si improvvisa politologo. In un’intervista esclusiva a ‘Vanity Fair’ parla del suo impegno per le cause sociali e torna a parlare dello scontro avvenuto nel 2019 con l’allora ministro dell’Interno, il leader leghista Matteo Salvini, che – secondo la sua ricostruzione- si era rifiutato di accogliere un’imbarcazione con 147a bordo bloccata al largo delle coste di Lampedusa. Una vera e propria. Poi si improvvisa docente dei movimenti politici e si stupisce dei processi che si determinano intorno a lui. “Per me è molto difficile capire un movimento di estrema destra conservatrice, soprattutto in un Paese che è prettamente ...