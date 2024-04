Migranti | Mattarella | ‘bene intesa Ue per superamento Dublino’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso la soddisfazione per la nuovaintervenuta nell’Unione e approvata definitivamente dal Parlamento europeo poche settimane addietro per quanto riguarda l’asilo e la migrazione. È un’che supera quella ormai datata e del tutto inattuale di Dublino di tanto tempo addietro ed apre la porta ad una collaborazione più intensa nell’Unione per governare un fenomeno crescente, che richiede di essere affrontato dall’Unione in quanto tale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro a Sofia con il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, nell’ambito di una visita ufficiale.“Bulgaria e Italia -ha ricordato il Capo dello Stato- sono interessate dal fenomeno, la Bulgaria per la rotta balcanica, l’Italia per quella mediterranea e siamo convinti ...