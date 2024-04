Michele Santoro ha denunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Guardi. noi non abbiamo alcun problema a raccogliere le firme, siamo già a 63 mila, ma è una questione di principio”, si sfoga con il Foglio. L’ex conduttore, oggi leader della lista Pace, terra e dignità, ha appenail. Il comune non ha dato seguito alla sua richiesta: permettere ai cittadini di firmare per la lista anche negli uffici del comune.è convinto che la legge obblighi i comuni. La grana è stata affidata all’avvocato Lorenzo Borrè, già legale dei dissidenti del M5s, incubo prima di Grillo, poi di Conte, oggi di. “Si tratta di un diritto costituzionale, nulla di personale”, dice l’ex conduttore. Ne ha discusso anche con Andrea Catarci, assessore di Sinistra italiana che ...

