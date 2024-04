“Mi vergogno per voi” | Emma Marrone a chi la insulta perché vuole avere un figlio da sola

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le dichiarazione di, fatte ieri nel corso di un’intervista a Le Iene, sono finite sotto il mirino degli ennesimi hater. La voce di Apnea si è raccontata nel programma di Italia 1 a 360 gradi, parlando della sua famiglia, della morte del padre, e dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, fino a toccare anche il doloroso periodo dove ha combattuto contro un tumore. Il male si è presentato tre volte nella sua vita, e nell’ultima la cantante si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per l’asportazione delle ovaie. Il tumore e questa operazione sono stati l’occasione per l’inviato Nicolò De Deviitis di chiedere ase avesse pensato di congelare i suoi ovuli prima che fosse troppo tardi: “No, non ho fatto in temponon c’era più speranza ma potrei ancorafigli. Ho ...