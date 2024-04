“Mi ha tappato la bocca e mi ha spinto nell’androne del palazzo” | 29enne stuprata | choc a Torino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Unaitaliana ha raccontato di essere statanella notte di ieri, martedì 16 aprile 2024,di undi corso Racconigi a. È stata trasportata in ospedale in ambulanza dopo che un passante l’ha trovata in stato dialla fermata dei mezzi pubblici al civico 143. Al Sant’Anna hanno confermato la violenza sessuale. Del caso si stanno occupando i carabinieri del comando provinciale. I fatti “Aiutatemi, mi ha violentata”. Sono le prime parole pronunciate da Francesca (il nome è di fantasia), latorinese che, nella notte tra lunedì e martedì, ha denunciato di essere statada un uomo che l’ha spinta in un portone in corso Racconigi e ha abusato di lei. Gli investigatori del nucleo ...

