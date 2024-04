Meteo Roma del 17-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo fa con cieli sereni o poco nuvolosi ma Giulia di insegnamenti sulle Alpi occidentali con possibili piovaschi solati al pomeriggio molti addensamenti lungo l’arco alpino con piogge sparse soleggiato altrove in serata e nottata Tir in condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo locali piogge sui settori Alpini al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nessuna variazione di soleggiato ovunque in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in più in transito al sud tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sulla Sicilia al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sicilia asciutto altrove con qualche disturbo nuvoloso sui settori ...