Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 17 aprile 2024

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,17. Avellino – Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2167m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero ...

Varie regioni meridionali oggi in allerta gialla per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ). Fra esse la Puglia . Il dipartimento della ... (noinotizie)

Arriva il freddo sul Lazio , con temperature che continueranno ad abbassarsi per tutta la settimana. Non sono previste piogge, tranne che nel fine settimana.Continua a leggere (fanpage)

Il Meteo in Sicilia, torna il sole, temperature stabili – LE previsioni - Torna l’alta pressione e vanno via le nubi. Sole e temperature stazionarie per la giornata di mercoledì 17 aprile in Sicilia ...blogsicilia

Maltempo, pioggia e freddo: Meteo cambia in Italia da oggi - La primavera va in pausa in Italia, il quadro Meteo cambia da oggi con l'arrivo del maltempo tra freddo, pioggia, vento e grandine. Scatta l'allerta Meteo gialla per temporali in diverse regioni.adnkronos

Meteo, arriva l'aria fredda in Liguria - Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sui settori costieri centro-occidentali, qualche nuvola in più a levante e sui settori interni del centro-ponente ...savonanews