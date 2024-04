Meteo | cambia di nuovo tutto | addio al caldo | tornano i temporali | il freddo e anche la neve

(Di mercoledì 17 aprile 2024)al, illaDopo ilanomalo, torna la: è quello che annunciano le previsioniper i prossimi giorni. Nelle prossime ore, infatti, l’aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà verso il Mediterraneo Centrale. Ecco, dunque, che, almeno fino al 25 aprile, l’Italia sarà attraversata da, in particolar modo al Centro-Sud, con venti forti e temperature quasi invernali. Previstalasulle Alpi e gli Appennini fino a 1000 metri di quota. Già nelle prossime ore avremo la prima ondata di maltempo. La, seppur non in maniera abbondante, tornerà ...

Meteo - Settimana del ponte del 25 aprile sotto media climatica e spesso instabile. Ecco la tendenza - Saccatura fredda ancora dominante sull'Europa centrale.3bmeteo

