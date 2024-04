Mertens | visita a Sorpresa nel Ritiro del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Driesè tornato aper unaai suoi ex compagni neldi Castel Volturno, ribadendo il suo legame indissolubile con la città. Un ritorno a casa per Dries, che ha voluto ribadire ancora una volta il suo forte legame cone i colori azzurri. L’attaccante belga, oggi al Galatasaray, si è presentato aquesta mattina a Castel Volturno per unaal Konami Training Center dela Castel Volturno, 36 anni, è stato accolto calorosamente dai suoi ex compagni di squadra. Un’accoglienza da vero idolo per il miglior marcatore di sempre delcon 148 reti realizzate in 9 stagioni dal 2013 al ...