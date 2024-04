Mertens torna a Napoli | il post social è meraviglioso | avete visto? – FOTO

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Driesto acon tanto da scattoche ha fatto emozionare i tifosi azzurri:? Lo scudetto vinto nella passata stagione ha consegnato all’eternità la squadra che ha regalato “gioia infinita” ai tifosi azzurri. Il popolo napoletano, infatti, non dimenticherà mai gli uomini che hanno fatto parte della squadra campione d’Italia e saranno sempre amati dalla città. Nella storia, però c’è chi riesce a lasciare un segno indelebile anche senza iscrivere il suo nome sull’albo d’oro della Serie A. Prima del mini ciclo scudetto targato Spalletti, Osimhen e Kvaratskhelia,ha avuto per diverso tempo una squadra che ha permesso al popolo partenopeo di sognare ad occhi aperti. Stiamo parlando, ovviamente, di quel gruppo di ragazzi che ...

Napoli, riecco Mertens: è a Castel Volturno per salutare i vecchi compagni - Dries Mertens è tornato a Napoli. Questa mattina è stato a Castel Volturno per salutare i suoi ex compagni. L'attaccante belga, oggi al Galatasaray, ha lasciato l'Italia nell'estate del 2022.corrieredellosport

