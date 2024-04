Meret rinnova per un altro anno: ma Caprile stuzzica ADL - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Meret rinnova per un altro anno: ma Caprile stuzzica ADL L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul rinnovo di ...forzazzurri

Napoli su David che pochi giorni fa ha annunciato: "Non rinnovo, resto al Lille fino all'arrivo del nuovo club!" - Jonathan David andrà via dal Lille ed è il primo obiettivo del Napoli per l'attacco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni recenti del ...tuttonapoli

Meret rinnova fino al 2025, ma il futuro è un rebus: a breve l'incontro con l'agente - Il futuro di Alex Meret resta un mistero nonostante il rinnovo automatico del contratto dell'estremo difensore.areanapoli