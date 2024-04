Mercy | la recensione | un action thriller improbabile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ladi, film dove la protagonista - chirurga con un passato nell'esercito americano - si ritrova ad affrontare dei criminali irlandesi all'interno dell'ospedale dove lavora. Su Sky e NOW. Due anni dopo che il marito - nonché collega tra la fila dell'esercito - ha perso la vita in un'esplosione mentre combatteva sul fronte in Afghanistan, Michelle Miller presta servizio nel reparto di chirurgia d'emergenza presso l'ospedale; la donna, che non è riuscita a dimenticare quel drammatico lutto da lei vissuto in prima persona, cresce amorevolmente il figlioletto Bobby. Come vi raccontiamo nelladi, Ryan Quinn, fratello del potente boss irlandese Patrick "Paddy" Quinn, si trova sotto scorta da parte dell'FBI quando, durante un trasferimento, il fratello Sean, a capo di una ...