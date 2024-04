Mercoledì è in programma il recupero L’allenatore | Non fateci giocare lì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni inper l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi. E lo stop di una settimana per il girone A di Eccellenza che blocca la 29esima giornata, quella calendarizzata per domenica prossima, posticipandola di una settimana. "La federazione ha fatto la cosa più giusta - ha dichiarato il tecnico valdelsano Nico Scardigli - Fino alla data dei funerali saremo fermi con tutte le attività, stacchiamo dal campo.però saremo chiamati a tornare per finire di disputare la partita a Campi". Mancano tre partite, con la giornata contro il Lanciotto Campi Bisenzio da recuperare. "Ci auguriamo non si giochi nuovamente a Campi. Ci siamo mossi per chiedere che fosse possibile cambiare location. Tornare su quel campo ora per noi è impensabile". La partita in ...