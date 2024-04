Meno male che ci sono gli Houthi | la vergogna di Beppe Grillo all' Europarlamento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) No, i vecchi che giocano a bocce proprio no. Passi per l'elogio (ironico?) degli Huthi o per le divagazioni sui ciclisti e i pedoni nemici del capitalismo. Ma quando, a un convegno organizzato dal M5S al Parlamento europeo sul reddito universale, si è lasciato andare evocando l'immagine dei pensionati (depressi? felici per la decrescita?), l'aula al terzo piano del Palazzo Altiero Spinelli ha cominciato a svuotarsi. Iniziando dalla parte destra della sala, gli eurodeputati sialzati, prendendo giacche, borse e soprabiti. E se neandati. «Avevano l'aereo», ha spiegato poi Sabrina Pignedoli, una delle organizzatrici. Questa la frase che ha innescato il fuggi fuggi: «Che cosa volete fare della vostra vita? Non si può lasciare la salute, tutte le cose in mano ai medici, in mano ai tecnici, in mano ...