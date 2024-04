Meloni | Sull' aborto Spagna non dia lezioni all' Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - "Varie volte ho ascoltato ministri stranieri che parlano di questioni internene senza conoscerne i fatti. Normalmente, quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di non dare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, rispondendo alle affermazioni della ministra spagnola per l'Uguaglianza, Ana Redondo, che su X aveva scritto di "strategia dell'estrema destra: intimidire per invertire i diritti, per fermare l'uguaglianza tra donne e uomini" in merito alla questione della presenza nei consultorini dei rappresentanti delle associazioni ProVita.