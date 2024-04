La Presidenza italiana del G7 ha convoca to per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell’ Attacco Iran iano contro Israele. Lo si apprende da fonti di ... (ildenaro)

Meloni oggi in Tunisia, prevista firma accordi Piano Mattei - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi volerà a Tunisi per incontrare di nuovo il presidente Kaïs Saïed. Si tratta della quarta visita del Presidente del Consiglio in Tunisia in meno di un ...adnkronos

Scontri alla Sapienza, studenti assaltano Commissariato: dirigente preso a pugni - Due gli arrestati tra cui il manifestante che ha aggredito il rappresentante delle forze de Due gli arrestati tra cui il manifestante che ha aggredito il rappresentante delle forze dell’ordine.lavocedellisola

Gli anti-abortisti nei consultori: passa la riforma ed è scontro sulle regole - Centrosinistra unito contro il governo Schlein: «Un attacco alla libertà delle donne» FdI rivendica la norma, ma Tajani frena: «Libertà di coscienza» ...ilriformista