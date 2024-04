Meloni in Tunisia per il Piano Mattei | “Collaborare per fermare gli schiavisti del terzo millennio”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Articolo pubblicato il 17 Aprile 2024 21:27Giorgia, insieme ai ministri Piantedosi, Bernini e il viceministro degli Esteri Cirielli, ha incontrato il presidente tunisino Kais Saied per la firma di tre accordi nell’ambito del. Si tratta della prima visita nel Paese con l’obiettivo di consolidare i rapporti tra Italia enell’ottica della L'articolo proviene da Il Difforme.

14.25 Sul tema "gestione dei migranti,ringrazio le autorità tunisine e il presidente Saied per il lavoro che portiamo avanti insieme contro i trafficanti di esseri umani, gli schiavisti del terzo ... (televideo.rai)

L’intesa tra Roma e Tunisia è come un palazzo, che va edificato mattone dopo mattone secondo un rapporto paritario e di reciproco interesse, situazione che fino al 2022 non si era verificata. La ... (formiche)

Tunisia-Italia: a Tunisi la cerimonia di firma di tre accordi durante la visita di Meloni - Presso il Palazzo presidenziale di Cartagine, dove si è tenuto l'incontro della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il ...agenzianova

Quasi 5 milioni alla Tunisia per fermare i migranti: ricorso al Tar - Asgi, Arci, ActionAid, Mediterranea Saving Humans, Spazi Circolari e Le Carbet denunciano il finanziamento per la rimessa in efficienza e il trasferimento alla Tunisia di 6 motovedette. L’udienza al T ...difesapopolo

Tunisia, sui migranti Meloni non convince Saied - La visita lampo di ieri in Tunisia della prima ministra Giorgia Meloni ha rilevato due aspetti. Il primo è che i rapporti tra Roma e Tunisi continuano a essere solidi, nonostante in passato il ...ilmanifesto