Meloni in Tunisia da Saied per cooperare su energia | università e commercio Ma sullo sfondo ci sono i migranti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè atterrata questa mattina all’aeroporto di Tunisi-Cartagine. È la quarta visita della premier inin meno di un anno, ma – come sottolineano fonti di Palazzo Chigi – la prima nell’ambito del Piano Mattei. Al centro dell'incontro con il presidente Kais Saïed c'è la cooperazione tra i due paesi a livello economico, energetico e migratorio - sia nell'ambito di contrasto alle partenze irregolari, sia per quanto riguarda gli arrivi legali, per motivi di lavoro. Ad accogliereal Palazzo presidenziale di Cartagine, il capo del governo Ahmed El Hachani, il ministro degli Affari esteri, dell’Immigrazione e dei tunisini all’estero Nabil Ammar, e l'ambasciatore italiano Alessandro Prunas. In missione con la premier cianche il ministro dell’Interno Matteo ...

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi volerà a Tunisi per incontrare di nuovo il presidente Kaïs Saïed. Si tratta della quarta visita del Presidente del Consiglio in Tunisia ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi volerà a Tunisi per incontrare di nuovo il presidente Kaïs Saïed. Si tratta della quarta visita del Presidente del Consiglio in Tunisia ... (webmagazine24)

La presidente del Consiglio incontra il presidente Kaïs Saïed, sul tavolo anche il tema migranti La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi volerà a Tunisi per incontrare di nuovo il presidente ... (sbircialanotizia)

Meloni in Tunisia da Saied per cooperare su energia, università e commercio. Ma sullo sfondo ci sono migranti - E' la quarta visita nel paese nordafricano da parte della premier. Firmerà accordi relativi al Piano per l'Africa. Con lei anche i ministri Piantedosi e Bernini ...ilfoglio

Quasi 5 milioni alla Tunisia per fermare i migranti: ricorso al Tar - Asgi, Arci, ActionAid, Mediterranea Saving Humans, Spazi Circolari e Le Carbet denunciano il finanziamento per la rimessa in efficienza e il trasferimento alla Tunisia di 6 motovedette. L’udienza al T ...redattoresociale

Meloni a Tunisi, al via il bilaterale con Saied - La premier Giorgia Meloni è giunta al Palazzo presidenziale di Cartagine, dove è stata accolta dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied.ansa