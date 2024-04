Meloni | contro destre attacco alla libertà di parola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Buongiorno a tutti, ho provato ad anticipare il mio arrivo a Bruxelles per essere li con voi ma il mio volo è stato ritardato. Ieri quando ho sentito cosa vi stava accadendo ho chiamato subito il premier belga De Croo". E' quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgiain una lettera indirizzata ai partecipanti della conferenza delleUe a Bruxelles (National Conservatism) letta dal palco dal capogruppo di Ecr, Nicola Procaccini. "Quanto accaduto chiama in questione valori fondamentali come ladi", spieganella lettera. "Non è mai accaduto prima, una conferenza con primi ministri, eurodeputati e parlamentari è stata bandita e poi chiusa con l'intervento della polizia. Questo episodio può essere attribuito ad un sindaco estremista, ma il rischio che questo virus si ...