Mbappé lascia di stucco tutta la Spagna appena apre bocca | non è per quello che dice

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Kylianha sorpreso media e tifosi iberici nell'intervista post partita di Barcellona-PSG: l'attaccante si è espresso in uno spagnolo perfetto, togliendo i residui dubbi circa il suo passaggio al Real Madrid a fine stagione.

Kylian Mbappé , a partire dalla prossima estate, non sarà più un giocatore del PSG. Una decisione oramai presa da parte... (calciomercato)

L'attaccante francese Kylian Mbappé ha firmato un contratto quinquennale con il Real Madrid a partire dal 1° luglio, arrivando a parametro zero dal Paris Saint-Germain, secondo quanto riporta il ... (iltempo)

Barcellona - Psg, Cancelo horror: Allegri si prende la rivincita su Adani sui social: Il Psg di Kylian Mbappé supera in rimonta il Barcellona con un 4 - 1 che lascia pochissimi alibi agli uomini di Xavi (espulso già nel primo tempo) e permette ai francesi di centrare il traguardo ...

Prima Crozza, poi Fazio, ora Amadeus. Come Nove è diventato il top club della tv italiana: ...anno con i suoi programmi ha fatto raccogliere circa 100 milioni di euro in pubblicità lascia ... A quel punto come il PSG di Messi, Neymar, Mbappé e Icardi, Nove avrebbe il suo poker di numero uno da ...