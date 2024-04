I follower lo conoscevano anche e soprattutto per la grande passione per la natura e il verde, che l’aveva portato negli anni ad adottare uno stile di vita sempre meno invadente nei confronti del ... (thesocialpost)

Padre influencer in manette per aver imposto al figlio uno stile di vita integralista - Un padre, eccessivamente integralista, ha portato al decesso del bambino di appena 30 giorni per via del suo stile di vita a base di immersioni in acqua gelida ed esposizioni al sole.news.fidelityhouse.eu

Maxim Lyutyi: chi è l'influencer vegano che ha lasciato morire il figlio neonato - Pesava un chilo e trecento grammi quando è morto, di stenti e di polmonite: Kosmos, un mese, veniva nutrito a «energia solare» e sottoposto a bagni ghiacciati. Arrestato il papà influencer ...vanityfair

Influencer vegano lascia morire di fame il figlio di un mese: “nutrito” solo di “respiro solare”. Pesava 1.3 kg - L’influencer russo 44enne Maxim Lyutyi rischia 8 anni di carcere. L’uomo, che sui social promuove uno stile di vita vegano e crudista, ha impedito alla compagna di allattare il piccolo Kosmos. Secondo ...fanpage