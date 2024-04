Maturità | come ogni anno scatta il toto tracce | tutti pronti a scommettere sul Vate | Pirandello e… Oppenheimer

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Puntuale di questi tempiil-scommesse sullepapabili per il tema di. Esempre, Skuola.net viene in soccorso a districare la matassa di subbi, sospetti e magiche intuizioni interpellando sul suo portale 1000 maturandi a campione per il tradizionale “esame”. Così, ma anche questo rientra nella categoria degli eterni ritorni, Gabriele D’Annunzio e Luigisvettano anche quest’in pole position sul podio della prima prova scritta della2024, almeno secondo gli studenti. A poco più di due mesi dall’inizio degli esami, fissato per il 19 giugno, impazzano le scommesse dei maturandi, che non si limitano solo agli autori papabili per ledi analisi del testo. ...